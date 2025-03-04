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Рекордная сумма. В 2024 году доходы Формулы-1 выросли на 14%
С каждым годом все больше зрителей смотрят гонки
фото - F1
Уже четвёртый год подряд доходы Формулы-1 неизменно растут, пишет издание L'Equipe.
По информации источника, по итогам 2024 года доходы компании Liberty Media, владеющей правами на проведение чемпионата мира, выросли до $ 3,65 млрд. Таким образом, доходы увеличились на 14% в сравнении с показателями 2023 года.
При этом операционная прибыль увеличилась до $ 492 млн, что на $ 100 млн превысило аналогичные показатели в 2023 году. 32,8% доходов поступило от продажи телевизионных прав, 29,3% — от промоутеров Гран-при и 18,6% — от спонсоров.
Кроме того, выросло и количество зрителей гонок — в среднем в 2024 году один Гран-при смотрели 66 млн человек, а общая вовлечённость достигла 1,6 млрд зрителей.
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