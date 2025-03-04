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Тото Вольфф: Обещал Хэмилтону не вести переговоров с Ферстаппеном

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Но теперь все возможно

Тото Вольфф: Обещал Хэмилтону не вести переговоров с Ферстаппеном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф раскрыл в новом сезоне сериала Drive to Survive, что он обещал семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону не вести переговоров с Максом Ферстаппеном о переходе в "Мерседес", пока британец выступал в составе его команды. Об этом пишет RacingNews365.

Тото Вольф: Карлос — тот, на кого стоит обратить внимание, у него были действительно хорошие выступления. Есть Фернандо, его гоночный темп по-прежнему хорош и навыки на месте.

Сьюзи Вольф: Долгосрочный контракт с Алонсо не станет началом новой эры, это временный контракт.

ТВ: сколько ему, 45?

СВ: Нет, не думаю, что он настолько стар. Думаешь, Макс не вариант?

ТВ: Вариант, но если он выиграет все гонки в сезоне…

СВ: У него не будет причин уходить.

ТВ: Я с ним не разговаривал, потому что обещал Льюису. Но теперь обязательно поговорю.

Напомним, Хэмилтона в составе "Мерседеса" в итоге заменит молодой итальянец Андреа Кими Антонелли.

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