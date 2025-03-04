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Тото Вольфф: Обещал Хэмилтону не вести переговоров с Ферстаппеном
Но теперь все возможно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф раскрыл в новом сезоне сериала Drive to Survive, что он обещал семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону не вести переговоров с Максом Ферстаппеном о переходе в "Мерседес", пока британец выступал в составе его команды. Об этом пишет RacingNews365.
Тото Вольф: Карлос — тот, на кого стоит обратить внимание, у него были действительно хорошие выступления. Есть Фернандо, его гоночный темп по-прежнему хорош и навыки на месте.
Сьюзи Вольф: Долгосрочный контракт с Алонсо не станет началом новой эры, это временный контракт.
ТВ: сколько ему, 45?
СВ: Нет, не думаю, что он настолько стар. Думаешь, Макс не вариант?
ТВ: Вариант, но если он выиграет все гонки в сезоне…
СВ: У него не будет причин уходить.
ТВ: Я с ним не разговаривал, потому что обещал Льюису. Но теперь обязательно поговорю.
Напомним, Хэмилтона в составе "Мерседеса" в итоге заменит молодой итальянец Андреа Кими Антонелли.
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