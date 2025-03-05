Хэмилтон поделился впечатлениями от боллида Ferrari

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от работы на боллиде.

"По-прежнему считаю, что я пока не приблизился к предельным возможностям боллида. Хорошо, что я смог немного поработать за рулем боллида Ferrari в 2023 году. Так что у меня была возможность сравнить болиды 2024 и 2023 годов. Я увидел, насколько большого прогресса достигла команда, какие проблемы были на тех машинах, и как именно Ferrari эти проблемы решала. Конечно, я не участвовал в тестах в конце года, которые прошли в Абу-Даби. Так что свою работу в команде я начал с опозданием по сравнению с другими пилотами.

К примеру, Себастьян Феттель начал работу с командой еще в ноябре 2014 года, имел два дополнительных месяца на подготовку. У меня же времени оказалось меньше. Так что даже за это время мы смогли сделать многое. Мне нравится погружаться в это с головой, разбираться со всеми вопросами в процессе. И именно это мы и занимаемся. Но мы выработали много процессов. Думаю, мы смогли заложить фундамент для дальнейшей работы" – сказал Льюис.