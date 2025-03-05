Алонсо назвал своего фаворита на сезон-2025

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, кого считает фаворитом в сезоне-2025.

"В этом году все менее очевидно. В прошлом сезоне по итогам предсезонных тестов складывалось ощущение, что у Макса Ферстаппена большое преимущество.

Сейчас, похоже, что небольшое преимущество у McLaren. Однако я не очень следил за тем, как проходили испытания. Просто читал новости утром. Так что в этом году борьба будет более плотной до конца сезона" – сказал Алонсо.