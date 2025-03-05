Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алонсо назвал своего фаворита на сезон-2025
Возможно, он прав
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, кого считает фаворитом в сезоне-2025.
"В этом году все менее очевидно. В прошлом сезоне по итогам предсезонных тестов складывалось ощущение, что у Макса Ферстаппена большое преимущество.
Сейчас, похоже, что небольшое преимущество у McLaren. Однако я не очень следил за тем, как проходили испытания. Просто читал новости утром. Так что в этом году борьба будет более плотной до конца сезона" – сказал Алонсо.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
- Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026
- В клубе УПЛ отреагировали на невозвращение тренера в Украину после сборов
- Хэмилтон – о Феррари: Этот новый приток энергии придает сил
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000