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Алонсо назвал своего фаворита на сезон-2025

Автоспорт
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Возможно, он прав

Алонсо назвал своего фаворита на сезон-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, кого считает фаворитом в сезоне-2025.

"В этом году все менее очевидно. В прошлом сезоне по итогам предсезонных тестов складывалось ощущение, что у Макса Ферстаппена большое преимущество.

Сейчас, похоже, что небольшое преимущество у McLaren. Однако я не очень следил за тем, как проходили испытания. Просто читал новости утром. Так что в этом году борьба будет более плотной до конца сезона" – сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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