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Сайнс пессимистично оценил свои шансы на успех в сезоне-2025

Автоспорт

Очень самокритично

Сайнс пессимистично оценил свои шансы на успех в сезоне-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал, что не видит перспектив для успешного выступления в Формуле-1 сезона-2025.

"В этом году вы не увидите меня на подиуме или в пятерке лучших, так что не возлагайте больших надежд. Я пришел в Williams не для того, чтобы просто проводить время, чтобы быть внутри пелотона.

Я пришел, чтобы двигать эту команду вперед, и я уверен, что это мне по силам" – сказал Сайнс.

Напомним, что ранее Хэмилтон поделился впечатлениями от боллида "Ferrari".

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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