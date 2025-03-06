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Сайнс пессимистично оценил свои шансы на успех в сезоне-2025
Очень самокритично
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал, что не видит перспектив для успешного выступления в Формуле-1 сезона-2025.
"В этом году вы не увидите меня на подиуме или в пятерке лучших, так что не возлагайте больших надежд. Я пришел в Williams не для того, чтобы просто проводить время, чтобы быть внутри пелотона.
Я пришел, чтобы двигать эту команду вперед, и я уверен, что это мне по силам" – сказал Сайнс.
Напомним, что ранее Хэмилтон
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