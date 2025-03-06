Алонсо – о подготовке к новому сезону: Машина стала быстрее

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от подготовки к новому сезону-2025 и рассказал детали тестов.

"Тесты были очень короткими. Они и так короткие, потому что имеем всего полтора дня за рулем до старта чемпионата мира. В первый день у нас были проблемы с телеметрией, на следующий день утром шел дождь, а на третий день мы отработали обычную программу, но у нас не было достаточно кругов. Но это была одна ситуация для всех.

Расклад сил? Трудно комментировать. Думаю, чтобы увидеть разницу в наших машинах, нужно пересесть из одной в другую, но новый болид определенно на шаг впереди прошлогоднего. Машина стала быстрее, данные хорошо коррелируют с симулятором, мы видим прижимную силу на всех скоростях и во всех поворотах. Это прогресс по сравнению со всеми остальными, все улучшаются, но мы узнаем, где мы находимся, уже в Австралии" – сказал он.