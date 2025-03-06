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Расселл: Люди всегда уступают Ферстаппену, но это попросту не мой подход
Пилот Мерседеса высказался о конкуренции в предстоящем сезоне
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл высказался о конкуренции с четырёхкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл".
Напомним, в конце минувшего сезона Ферстаппен остался недоволен Расселлом, добивавшимся для него наказания у стюардов ФИА.
"Я не собираюсь просто стоять и терпеть. Похоже, люди всегда уступают ему. Но это попросту не мой подход. Я здесь не для того, чтобы дружить с чемпионом мира. Я здесь, чтобы побеждать. У него такой же менталитет. Терять нечего. Я никогда не боялся гоняться с Максом. И всегда давал отпор", — приводит слова Расселла BBC.
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