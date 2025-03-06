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Мерседес будет использовать новую технологию в болиде W16 на сезон-2025 Формулы-1
Команда тесно сотрудничает с ФИА
Фото: Motorsport.com
Команда "Мерседес" объявила, что планирует впервые в истории Формулы-1 использовать экологически нейтральное углеродное волокно при изготовлении некоторых деталей своего болида W16 для сезона-2025.
"Когда вы сочетаете производительность и инновации, вы добиваетесь прогресса. Я горжусь тем, что возглавляю команду специалистов по решению проблем, которые стремятся к устойчивым изменениям. Я хотел бы поблагодарить наших партнёров за поддержку нашего желания к инновациям в области материалов, а также ФИА – за то, что она позволила нам протестировать эти материалы.
Все вместе мы делаем ставку на экологически чистые продукты и демонстрируем, что Формула-1 продолжает оставаться самой быстрой лабораторией в мире", — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.
В команде тесно сотрудничают с ФИА в соблюдении технических регламентов, чтобы попытаться продемонстрировать, что экологически чистые композиты из углеродного волокна способны выдерживать те же условия испытаний, что и гоночные автомобили, в том числе в лабораторных условиях, прежде чем можно будет начать испытания на трассе.
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