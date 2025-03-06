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Расселл: Не испытываю давления из-за слухов о приходе Ферстаппена в Мерседес

Автоспорт

Гонщик сосредоточен на предстоящем сезоне

Расселл: Не испытываю давления из-за слухов о приходе Ферстаппена в Мерседес

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик Джордж Расселл "Мерседеса" ответил, испытывает ли давление из-за слухов об интересе немецкого коллектива к 27-летнему нидерландскому гонщику Максу Ферстаппену ("Ред Булл").

"Я не думаю, что испытываю какое-либо давление. Всё, что мне нужно делать — это продолжать делать то, чем я занимался всю свою карьеру — гоняться и показывать лучшие результаты. Так что это ничего не меняет. И я даже не думаю об этом.

Я готов на все 100% к новому сезону. Всё очень просто. Ты выступаешь, показываешь хорошие результаты, и всё в твоих руках. Хочу сражаться с лучшими и не чувствую, что мои способности подвергаются сомнению", — приводит слова Расселла BBC Sport.

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