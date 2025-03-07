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Рассел: Прекрасно, что мы начинаем в Мельбурне
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Мерседес" Джордж Рассела рассказал об ожиданиях с начала нового сезона.
"Думаю, отлично, что мы начинаем в Мельбурне. Мельбурн отличное место, но нужно много времени, чтобы добраться до Австралии. Думаю, последние годы, когда Гран-при Австралии был третьим этапом сезона, мы приезжали туда после тяжелого старта чемпионата и тестов в Бахрейне. Сейчас все гораздо спокойнее, и это не нанесет такого ущерба организму. Итак, я считаю, что Мельбурн должен открывать сезон.
Показательна ли эта гонка? Думаю, кто бы ни победил в Мельбурне, даже если он будет доминировать, это не значит, что они продолжат доминировать в сезоне. Если они выиграют первые четыре гонки, это будет лучшим показателем" – сказал Рассел.
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