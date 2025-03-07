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Хэмилтон: Просто выступать за Феррари – это огромная честь

Автоспорт
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Историческая команда

Хэмилтон: Просто выступать за Феррари – это огромная честь

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в новом коллективе.

"Просто выступать за Феррари – это огромная честь, но у команды уже есть невероятное наследие. Поэтому не то чтобы им обязательно нужен еще один титул, ведь у них их уже так много.

Но я знаю, что это то, ради чего они существуют, ради чего работают, и я знаю, что тифози с нетерпением ждут этого. Я не могу найти слова, чтобы выразить, насколько это было бы особым моментом. Но это то, ради чего мы работаем" – сказал Хэмилтон.

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Льюис Хэмилтон
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Источник:
motorsport.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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