Хэмилтон: Просто выступать за Феррари – это огромная честь

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в новом коллективе.

"Просто выступать за Феррари – это огромная честь, но у команды уже есть невероятное наследие. Поэтому не то чтобы им обязательно нужен еще один титул, ведь у них их уже так много.

Но я знаю, что это то, ради чего они существуют, ради чего работают, и я знаю, что тифози с нетерпением ждут этого. Я не могу найти слова, чтобы выразить, насколько это было бы особым моментом. Но это то, ради чего мы работаем" – сказал Хэмилтон.