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Хэмилтон: Это была моя идея ввести два обязательных пит-стопа

Автоспорт

По мнению пилота, с одним гонка не такая интересная

Хэмилтон: Это была моя идея ввести два обязательных пит-стопа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за "Феррари", отреагировал на введение ФИА двух обязательных пит-стопов на Гран-при Монако.

"В любом случае я уверен, что это была моя идея. Если вы вернётесь в прошлое и посмотрите на некоторые отчёты за предыдущие годы, то увидите, что я уже много лет упоминаю о двух обязательных пит-стопах в Монако.

Я всегда думал об этом. Потому что с одним пит-стопом гонка не выглядит прекрасной. В Монако отличный Гран-при, но, надеюсь, теперь гонка может предложить нечто большее с несколькими пит-стопами. Это не решит все проблемы. Мы по-прежнему будем сталкиваться с некоторыми трудностями, связанными с обгонами и прочим, но я думаю, что это всё же сделает гонку более захватывающей. Так что я полностью за", — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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