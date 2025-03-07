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Ферстаппен: На данный момент только одна команда может бороться за чемпионство

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И это не Ред Булл

Ферстаппен: На данный момент только одна команда может бороться за чемпионство

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о раскладе сил после предсезонных тестов.

"Сколько команд могут бороться за чемпионство? На данный момент только одна. У неё красивый цвет, оранжевый. Они явно лидируют. Думаю, мы ждали на тестах чуть большего, но у нас есть время изучить данные. Ещё есть над чем поработать, как и другим командам. Все хотят увидеть прогресс уже в Австралии. Но я не думаю, что мы способны бороться за победу в Мельбурне", — сказал Ферстаппен в интервью Viaplay.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ферстаппен стал чемпионом мира в четвёртый раз подряд, а Кубок конструкторов забрала команда "Макларен".

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