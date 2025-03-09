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Хэмилтон: Мы с Леклером самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1

Автоспорт
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Увидим, какими будут результаты

Хэмилтон: Мы с Леклером самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от сотрудничества с коллегой по коллективу Шарлем Леклером.

"Думаю, мы, наверное, самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1. Я всегда представлял себе, как это сидеть в машине, окруженной красным цветом.

Я смотрел на пилотов, выступавших в Ferrari до меня, и спрашивал: как это будет выглядеть на мне" – сказал Льюис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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