Хэмилтон: Мы с Леклером самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от сотрудничества с коллегой по коллективу Шарлем Леклером.

"Думаю, мы, наверное, самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1. Я всегда представлял себе, как это сидеть в машине, окруженной красным цветом.

Я смотрел на пилотов, выступавших в Ferrari до меня, и спрашивал: как это будет выглядеть на мне" – сказал Льюис.