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Хэмилтон: Мы с Леклером самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1
Увидим, какими будут результаты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от сотрудничества с коллегой по коллективу Шарлем Леклером.
"Думаю, мы, наверное, самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1. Я всегда представлял себе, как это сидеть в машине, окруженной красным цветом.
Я смотрел на пилотов, выступавших в Ferrari до меня, и спрашивал: как это будет выглядеть на мне" – сказал Льюис.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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