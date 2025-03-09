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Рассел: Я готов на все 100% к новому сезону
Уверенность в себе – это отлично
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел поделился своими ожиданиями от начала нового сезона.
"Я не думаю, что чувствую какое-то давление. Все, что мне нужно делать – это продолжать делать то, чем я занимался всю свою карьеру – гоняться и показывать лучшие результаты. Так что это ничего не меняет. И я даже не думаю об этом.
Я готов на все 100% к новому сезону. Всё очень просто. Ты выступаешь, показываешь хорошие результаты и все в твоих руках. Хочу бороться с лучшими и не чувствую, что мои способности подвергаются сомнению" – сказал Джордж.
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