Рассел: Я готов на все 100% к новому сезону

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел поделился своими ожиданиями от начала нового сезона.

"Я не думаю, что чувствую какое-то давление. Все, что мне нужно делать – это продолжать делать то, чем я занимался всю свою карьеру – гоняться и показывать лучшие результаты. Так что это ничего не меняет. И я даже не думаю об этом.

Я готов на все 100% к новому сезону. Всё очень просто. Ты выступаешь, показываешь хорошие результаты и все в твоих руках. Хочу бороться с лучшими и не чувствую, что мои способности подвергаются сомнению" – сказал Джордж.