Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рассел рассказал, какая команда является главным фаворитом сезона-2025
Уважение к сопернику
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел поделился ожиданиями от сезона-2025 и назвал основного фаворита среди команд.
"И когда пилоты других команд имели сильные уикенды, McLaren все еще оставался на своем доминирующем месте во второй половине 2024 или около того. Я думаю, что за весь 2024 год у нас был только один успешный Гран При. Однако я убежден: в этом году будет так интересно, поскольку продолжающий развиваться, вероятно, выиграет чемпионат, но вы заплатите за это в 2026 году.
Команды, выходящие из тупика и ведущие ожесточенную борьбу, могут продолжать развиваться. Но мы также наблюдали это в 2021 году, я думаю, на примере Льюиса и Макса. Mercedes прекратили разработку и как-то просто доработали машину и настройки и достигли потрясающих результатов во второй половине года, просто немного улучшив настройки.
Я думаю, естественно, что в последний год действия регламента ситуация всегда становится плотной, но McLaren по-прежнему будет доминировать", – сказал Рассел.
Популярное сейчас
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Петраков объяснил свое присутствие на матче УПЛ
- Команда Первой лиги близка к прекращению существования
- Ферстаппен: На данный момент только одна команда может бороться за чемпионство
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО