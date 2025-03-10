Рассел рассказал, какая команда является главным фаворитом сезона-2025

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел поделился ожиданиями от сезона-2025 и назвал основного фаворита среди команд.

"И когда пилоты других команд имели сильные уикенды, McLaren все еще оставался на своем доминирующем месте во второй половине 2024 или около того. Я думаю, что за весь 2024 год у нас был только один успешный Гран При. Однако я убежден: в этом году будет так интересно, поскольку продолжающий развиваться, вероятно, выиграет чемпионат, но вы заплатите за это в 2026 году.

Команды, выходящие из тупика и ведущие ожесточенную борьбу, могут продолжать развиваться. Но мы также наблюдали это в 2021 году, я думаю, на примере Льюиса и Макса. Mercedes прекратили разработку и как-то просто доработали машину и настройки и достигли потрясающих результатов во второй половине года, просто немного улучшив настройки.

Я думаю, естественно, что в последний год действия регламента ситуация всегда становится плотной, но McLaren по-прежнему будет доминировать", – сказал Рассел.