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Пиастри: Приоритетной задачей является повышение результатов в квалификациях

Автоспорт
Обновлено

Постоянное самосовершенствование

Пиастри: Приоритетной задачей является повышение результатов в квалификациях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился ожиданиями от сезона-2025 и назвал основные цели на текущий год.

"Честно говоря, думаю, что за два сезона, которые я провел в Формуле-1, моя ситуация немного изменилась. Очевидно, что в прошлом сезоне я усложнил себе жизнь, проводя большую часть сезона слабые квалификации. Я чувствовал, что улучшил себя как гонщик во многих других областях, и смог это доказать по ходу Гран При.

Итак, если мы продолжаем говорить о том, что необходимо улучшить, то, вероятно, наиболее приоритетной задачей является повышение результатов в квалификациях. Знаю, что в выходные, когда беру себя в руки и выкладываюсь на полную катушку, я могу быть лучшим на трассе" – сказал гонщик.

Напомним, что ранее Рассел рассказал, какая команда является главным фаворитом сезона-2025.

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Оскар Пиастри
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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