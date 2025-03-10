Технический директор Рейсинг Буллз покинул команду

Британский специалист Джоди Эггинтон присоединится к Red Bull Advanced Technologies в качестве технического директора компании. Ранее аналогичный пост он занимал в команде Формулы-1 "Рейсинг Буллз". По информации пресс-службы "Рейсинг Буллз", после ухода Эггинтона его роль будет распределена между главным техническим директором Тимом Госсом и заместителями технического директора Гийомом Каттелани, а также инженером Андреа Ланди.

"Более 10 лет работы в команде стали для меня фантастическим опытом, подарили мне несколько незабываемых моментов. Но после почти 20 лет работы исключительно в Формуле-1 я чувствую, что пришло время для перемен. У меня будут большие возможности в качестве технического директора Red Bull Advanced Technologies. В настоящий момент у компании есть список проектов, от которого захватывает дух, так что мне не терпится приступить к решению этой новой задачи", — сказал Джоди.

Отметим, что Эггинтон покинул "Рейсинг Буллз" за неделю до старта нового сезона Формулы-1.