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Технический директор Рейсинг Буллз покинул команду

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За неделю до старта сезона

Технический директор Рейсинг Буллз покинул команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский специалист Джоди Эггинтон присоединится к Red Bull Advanced Technologies в качестве технического директора компании. Ранее аналогичный пост он занимал в команде Формулы-1 "Рейсинг Буллз". По информации пресс-службы "Рейсинг Буллз", после ухода Эггинтона его роль будет распределена между главным техническим директором Тимом Госсом и заместителями технического директора Гийомом Каттелани, а также инженером Андреа Ланди.

"Более 10 лет работы в команде стали для меня фантастическим опытом, подарили мне несколько незабываемых моментов. Но после почти 20 лет работы исключительно в Формуле-1 я чувствую, что пришло время для перемен. У меня будут большие возможности в качестве технического директора Red Bull Advanced Technologies. В настоящий момент у компании есть список проектов, от которого захватывает дух, так что мне не терпится приступить к решению этой новой задачи", — сказал Джоди.

Отметим, что Эггинтон покинул "Рейсинг Буллз" за неделю до старта нового сезона Формулы-1.

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