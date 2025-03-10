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Стало известно название новой трассы в Мадриде для Формулы-1

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Длинна составит почти 5,5 км

Стало известно название новой трассы в Мадриде для Формулы-1

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Городская трасса в столице Испании — Мадриде — будет называться "Мадринг", сообщили организаторы этапа.

"Трассы Формулы-1 обычно называются по городу или региону, где они расположены, — Монца, Имола, Интерлагос, Спа, Сильверстоун, Майами, Лас-Вегас. Однако их полные официальные названия используются редко. По этой причине "Мадринг" стремится создать лаконичный и запоминающийся стиль, который напрямую связан с городом-организатором, чтобы стать мгновенно узнаваемым во всём мире и не требовать перевода.

В конечном счёте это больше, чем просто название — это подлинный, самобытный и культовый бренд, созданный для того, чтобы найти отклик у современной и заинтересованной аудитории Формулы-1", — говорится в заявлении.

Название представляет собой игру слов, где первые три буквы из названия столицы Мадрид являются омонимичными для английского слова Mad, обозначающего "безумный" в переводе с английского.

Длинна "Мадринга" составит почти 5,5 км, из которых 1,5 км будет проходить по дорогам общего пользования. Формула-1 описывает её как "гибридную" трассу.

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