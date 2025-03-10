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Феттель назвал величайшего пилота всех времен Формулы-1

Автоспорт

Хотя по статистике Хэмилтон показывает лучшие результаты

Феттель назвал величайшего пилота всех времен Формулы-1

фото - f1-world.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что считает своего соотечественника прославленного гонщика Михаэля Шумахера величайшим пилотом в истории.

"Он герой моего детства и, на мой взгляд, величайший гонщик Формулы-1 в истории, даже если с точки зрения статистики это Льюис Хэмилтон", — приводит слова Феттеля Tages Anzeiger.

Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах. В общей сложности на его счету семь чемпионских титулов в "Королевских гонках".

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