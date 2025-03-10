Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феттель назвал величайшего пилота всех времен Формулы-1
Хотя по статистике Хэмилтон показывает лучшие результаты
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что считает своего соотечественника прославленного гонщика Михаэля Шумахера величайшим пилотом в истории.
"Он герой моего детства и, на мой взгляд, величайший гонщик Формулы-1 в истории, даже если с точки зрения статистики это Льюис Хэмилтон", — приводит слова Феттеля Tages Anzeiger.
Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах. В общей сложности на его счету семь чемпионских титулов в "Королевских гонках".
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины станет ассистентом Костышина в Колосе
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки
- Хэмилтон: Мы с Леклером самая сильная пара пилотов за всю историю Формулы-1
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО