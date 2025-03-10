Ландо Норрис: Было бы невероятно увидеть, как Хэмилтон возьмёт чемпионство на машине Феррари

Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис высказался о возможности Льюиса Хэмилтона завоевать восьмое чемпионство Формулы-1 в составе "Феррари".

"Было бы невероятно увидеть, как Льюис возьмёт чемпионство на красной машине "Феррари". Это сделало бы его лучшим гонщиком за всю историю Формулы-1 и самым успешным. Он в значительной степени уже таковым является, но в довершение всего завоевание восьмого титула чемпиона в составе "Феррари" стало бы глазурью на торте.

Я с удовольствием посмотрел бы на это, но у них два невероятно быстрых пилота, я очень высоко оцениваю Шарля [Леклера] и очень уважаю его и его талант, он один из самых быстрых пилотов в Формуле-1.

Но при той форме, которая была у "Феррари" в конце прошлого года, они, вероятно, были нашими главными конкурентами, даже в большей степени, чем "Ред Булл", поэтому я буду рад сразиться с ними, потому что это невероятная команда, и сразиться с Шарлем и Льюисом, действующими вместе, тоже будет интересно", — приводит слова Норриса издание Racingnews365.