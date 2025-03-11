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Ферстаппен: На ​​данный момент только одна команда претендует на чемпионство

Автоспорт

Совершенно не скромно

Ферстаппен: На ​​данный момент только одна команда претендует на чемпионство

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот коллектива "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какая команда, по его мнению, претендует на чемпионство в сезоне-2025.

"Сколько команд могут бороться за чемпионство? Сейчас только одна. Имеет хороший цвет, оранжевый. Они очевидно лидируют. Думаю, мы ждали на тестах немного большего, но у нас есть время изучить данные.

Еще есть над чем поработать, как и другим командам. Все хотят увидеть прогресс уже в Австралии. Но я не думаю, что мы способны бороться за победу в Мельбурне" – сказал Макс.

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Макс Ферстаппен
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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