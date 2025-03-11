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Леклер назвал свою главную цель на сезон-2025

Автоспорт
Обновлено

Очень амбициозно

Леклер назвал свою главную цель на сезон-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своей главной цели на сезон-2025, а также очертил планы на будущее.

"Главный приоритет этого сезона – вернуть Ferrari на вершину. Эта команда всегда была моей единственной мечтой. Следующая – стать чемпионом мира в красном" – сказал Шарль.

Напомним, что первый Гран-при сезона-2025 состоится с 21 по 23 марта в Китае, а последний – с 5 по 7 декабря в Абу-Даби.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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