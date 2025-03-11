Мик Шумахер рассказал о возвращении в Формулу-1

Немецкий пилот Мик Шумахер прокомментировал недавние слова чемпиона Формулы-1 1998 и 1999 годов Мики Хаккинена. Ранее финн высказал мнение, что Мик всё ещё может вернуться в "Королевские гонки".

"Конечно, приятно слышать это от Мики. Он очень хорошо разбирается в спорте. Давайте посмотрим, как в итоге всё сложится", — приводит слова Шумахера Formel1.de со ссылкой на Planet F1.

В Формуле-1 немец выступал за американскую команду "Хаас", которую покинул по завершении сезона 2022 года. В настоящий момент Шумахер принимает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость