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Норрис: Проблемы с балансом могут стать как нашим преимуществом, так и недостатком
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о готовности своего боллида к началу нового сезона.
"Проблемы с балансом могут стать как нашим преимуществом, так и недостатком. Мы по-прежнему быстры, но как пилоты мы всегда на что-то жалуемся, мы всегда хотим улучшить что-нибудь в каждой области, будь то задняя часть автомобиля, передняя часть машины или что-то другое. Мы всегда исследуем пределы возможного.
На данный момент нашими самыми большими и очевидными ограничениями являются задняя часть автомобиля, что и хорошо, и плохо. Это плохо, потому что порой это делает ситуацию достаточно сложной и непредсказуемой, но моя работа состоит в том, чтобы попытаться справиться с этим. Но плюс в том, что понимание работы с этой частью даст нам преимущество в дальнейших разработках" – сказал Лэндо.
Напомним, что первый Гран-при сезона-2025 состоится с 21 по 23 марта в Китае, а последний – с 5 по 7 декабря в Абу-Даби.
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