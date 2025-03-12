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Президент Мерседес: Мы должны быть рады новым правилам, следует хвалить их
Профессиональный взгляд на вещи
Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своем отношении к новым правилам Формулы-1, которые начнут действовать в 2026 году.
"Прежде всего, мы должны быть рады новым правилам, которые вступят в силу в следующем году. Следует хвалить их. Это наш вид спорта. Нужно иметь положительный настрой, что такой увлекательный двигатель окажется в наших машинах. Мы расширяем пределы технологий производства электродвигателей и устойчивого развития.
Это первый сезон, когда у нас будет устойчивое топливо. Никто не знает, как все обернется. Здорово, что именно Формула-1 является первопроходцем. Поэтому думаю, что все заинтересованные стороны должны приветствовать этот шаг и делать так, чтобы этот вид спорта воспринимался как высокотехнологичный, каким он должен быть" – сказал он.
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