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Стала известна зарплата Пиастри по новому контракту с Маклареном

Автоспорт

Неплохое соглашение

Стала известна зарплата Пиастри по новому контракту с Маклареном

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский гонщик Оскар Пиастри по условиям нового соглашения с "Маклареном" будет получать £ 20 млн (примерно $ 25,8 млн) в год. Об этом информирует Daily Mail.

Ранее стало известно, что стороны продлили контракт на несколько лет. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца 2026-го.

Пиастри стал пилотом "Макларена" в 2023 году. По итогам прошлого сезона "Королевских гонок" австралиец занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 292 очка. Его товарищ по команде Ландо Норрис был вторым (374 балла). Чемпионом стал Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".

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