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Стала известна зарплата Пиастри по новому контракту с Маклареном
Неплохое соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийский гонщик Оскар Пиастри по условиям нового соглашения с "Маклареном" будет получать £ 20 млн (примерно $ 25,8 млн) в год. Об этом информирует Daily Mail.
Ранее стало известно, что стороны продлили контракт на несколько лет. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца 2026-го.
Пиастри стал пилотом "Макларена" в 2023 году. По итогам прошлого сезона "Королевских гонок" австралиец занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 292 очка. Его товарищ по команде Ландо Норрис был вторым (374 балла). Чемпионом стал Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".
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