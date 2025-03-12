Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хельмут Марко: На длинных сериях пилоты "Макларена" были на секунду быстрее
Ферстаппену придется привыкнуть к борьбе
Фото: Getty Images
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался о раскладе сил в пелотоне Формулы-1 в преддверии первого этапа сезона — Гран-при Австралии.
"Максу не обязательно иметь самую быструю машину, хотя ему, конечно, этого хотелось бы. Но теперь ему нужно привыкнуть к борьбе. Он может многое наверстать, но не полсекунды. На длинных сериях пилоты "Макларена" были на секунду быстрее. Если им удастся сделать это в Австралии, где трасса и условия совершенно другие, то они легко заберут дубль.
Они были быстрее и в квалификационных попытках, хотя и не показывали этого. Они выехали и показали лучшее время на первом секторе, лучшее время на втором секторе, а затем внезапно вернулись на пит-стоп", — приводит слова Марко Nextgen-Auto.
Популярное сейчас
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- Ферстаппен: На данный момент только одна команда претендует на чемпионство
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО