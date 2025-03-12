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Хельмут Марко: На длинных сериях пилоты "Макларена" были на секунду быстрее

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Ферстаппену придется привыкнуть к борьбе

Хельмут Марко: На длинных сериях пилоты "Макларена" были на секунду быстрее

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался о раскладе сил в пелотоне Формулы-1 в преддверии первого этапа сезона — Гран-при Австралии.

"Максу не обязательно иметь самую быструю машину, хотя ему, конечно, этого хотелось бы. Но теперь ему нужно привыкнуть к борьбе. Он может многое наверстать, но не полсекунды. На длинных сериях пилоты "Макларена" были на секунду быстрее. Если им удастся сделать это в Австралии, где трасса и условия совершенно другие, то они легко заберут дубль.

Они были быстрее и в квалификационных попытках, хотя и не показывали этого. Они выехали и показали лучшее время на первом секторе, лучшее время на втором секторе, а затем внезапно вернулись на пит-стоп", — приводит слова Марко Nextgen-Auto.

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