Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефано Доменикали останется руководителем Формулы-1 до 2029 года
Он занимает эту должность с начала 2021 года
Фото: formula1.com
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали останется на своём посту как минимум до конца 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата. Доменикали занимает эту должность с начала 2021 года.
"Я горд тем, что продолжаю руководить этим невероятным видом спорта, который я люблю и который был частью моей жизни с самого детства, и благодарен команде Liberty Media за доверие.
Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы продолжим служить наилучшим интересам наших поклонников, поскольку они являются движущей силой всего, что мы делаем. Страсть, энергия и адреналин — это топливо, которое заставляет меня каждый день отдавать Формуле-1 все самое лучшее", — подчеркнул Стефано Доменикали.
Популярное сейчас
- Разбавленная игроками молодежки. Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию. ФОТО
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- Мик Шумахер рассказал о возвращении в Формулу-1
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО