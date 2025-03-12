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Стефано Доменикали останется руководителем Формулы-1 до 2029 года

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Он занимает эту должность с начала 2021 года

Стефано Доменикали останется руководителем Формулы-1 до 2029 года

Фото: formula1.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали останется на своём посту как минимум до конца 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата. Доменикали занимает эту должность с начала 2021 года.

"Я горд тем, что продолжаю руководить этим невероятным видом спорта, который я люблю и который был частью моей жизни с самого детства, и благодарен команде Liberty Media за доверие.

Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы продолжим служить наилучшим интересам наших поклонников, поскольку они являются движущей силой всего, что мы делаем. Страсть, энергия и адреналин — это топливо, которое заставляет меня каждый день отдавать Формуле-1 все самое лучшее", — подчеркнул Стефано Доменикали.

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