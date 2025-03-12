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Не Ред Булл. Названа команда Формулы-1, ставшая первой по призовым выплатам за 2024 год
Все благодаря разным бонусам
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Издание The Race провело исследование и выяснило, сколько денег получили команды Формулы-1 за прошлый сезон. Помимо прямого разделения призового фонда, в зависимости от результатов, существует ещё несколько пунктов, от которых зависит распределение призовых средств в Формуле-1.
Команда "Феррари", помимо денег из призового фонда, получает ещё и исторический бонус, как команда, которая дольше всех выступает в Формуле-1. По информации источника, он составляет около пяти процентов от общего призового фонда.
Кроме того, существует так называемый "бонус успешности", по которому также рассчитываются дополнительные выплаты. Они зависят от выступлений команд в последние десять лет в Формуле-1 и составляют ещё 20 процентов от призового фонда.
В связи с этим прошлогодние победители Кубка конструкторов, "Макларен", стали лишь третьими по сумме выплат из призового фонда за сезон-2024.
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