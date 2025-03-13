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Норрис: Было бы невероятно увидеть, как Льюис возьмет чемпионство на красной машине Ferrari

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Норрис: Было бы невероятно увидеть, как Льюис возьмет чемпионство на красной машине Ferrari

Фото: Getty Images

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Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис поделился своими ожиданиями от выступления Льюиса Хэмилтона в составе команды "Феррари".

"Было бы невероятно увидеть, как Льюис возьмет чемпионство на красной машине Ferrari. Это сделало бы его лучшим гонщиком за всю историю Формулы-1 и самым успешным. Он в значительной степени уже им есть, но в довершение всего завоевания восьмого титула чемпиона в составе Ferrari стало глазурью на торте.

Я бы с удовольствием посмотрел на это, но у них два невероятно быстрых пилота, я очень высоко оцениваю Шарля и очень уважаю его и его талант, он один из самых быстрых пилотов в Формуле-1.

Но при той форме, которая была у Ferrari в конце прошлого года, они, вероятно, были нашими главными конкурентами, даже в большей степени, чем Red Bull, поэтому я буду рад сразиться с ними, потому что это невероятная команда, и сражаться с действующими вместе Шарлем и Льюисом тоже будет интересно" – сказал Норрис.

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Ландо Норрис
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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