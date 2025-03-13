Пиастри: Гонка в Мельбурне стала самой ожидаемой для меня

Гонщик команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал, чего ждет от гонок в Мельбурне (Австралия).

"Поддержка в Мельбурне феноменальна, мне все еще не верится, что столько фанатов восклицают мое имя. Это очень важно для меня, спасибо всем, кто поддерживает.

Атмосфера в Альберт-Парке всегда вне конкуренции, это открытие сезона, поэтому все будет еще масштабнее. Когда стал известен календарь, эта гонка стала самой ожидаемой для меня. Горжусь тем, что австралиец и не могу дождаться выступления на родине" – сказал Оскар.