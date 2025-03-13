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Глава Мерседеса: Уход Хэмилтона не был ощутимым для нас
Вольф рад, что пилот перешел в Феррари
Фото: F1
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф отметил, что не считает уход британского гонщика Льюиса Хэмилтона в итальянскую "Феррари" ощутимым событием.
"Честно говоря, его уход был не таким ощутимым, поскольку мы свыклись с этой мыслью по ходу сезона. А момент, когда Хэмилтон впервые появился в экипировке "Феррари", мне понравился. Льюис и "Феррари" являются культовыми. Спорт только выиграет. И на личном уровне мы желаем ему счастья.
В то же время всё встало на свои места, когда мы определились с составом наших пилотов. Это кажется естественной вещью, хотя мы почти год думали об этом.
Кими уже давно работает в команде и тестирует болиды Формулы-1. Так что именно он нам был нужен. Мы живём сегодняшним днём, живём ради будущего, а прошлое — это уже великая история. Нет лучшего сочетания пилотов и команды, и мы всегда будем дорожить этим", — приводит слова Вольфа портал ESPN.
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