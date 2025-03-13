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Тото Вольф рассказал, будет ли Мерседес продлевать контракт с Расселлом

Автоспорт

До конца соглашения 9 месяцев

Тото Вольф рассказал, будет ли Мерседес продлевать контракт с Расселлом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольф ответил, планируют ли в коллективе продлевать контракт с британским гонщиком Джорджем Расселлом.

Напомним, нынешнее соглашение Джорджа истекает в 2025-м.

"Несколько недель назад у нас был разговор о том, какое время было бы подходящим для налаживания контактов по поводу нового соглашения. Я из тех, кто придерживается своих слов, и эти два пилота — именно то сочетание, которое я хочу видеть в "Мерседесе". У меня нет причин сомневаться в этом.

Поэтому мы найдём время, я думаю, до лета. Мне нужно быть осторожным с тем, что я вам говорю, потому что вы, вероятно, каждый месяц будете спрашивать, состоялись ли эти обсуждения нового соглашения. Но мы будем делать это своевременно, не нарушая темп развития сезона", — приводит слова Вольфа издание ESPN.

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