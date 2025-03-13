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Ред Булл будет использовать искусственный интеллект для принятия решений о протестах

Автоспорт

Это поможет команде лучше анализировать информацию

Ред Булл будет использовать искусственный интеллект для принятия решений о протестах

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийский гоночный коллектив "Ред Булл" объявил, что начнёт использовать искусственный интеллект в предстоящем сезоне Ф-1 в целях принятия решений о протестах в "Королевских гонках".

"Это позволит команде обращаться ко всем историческим правилам и генерировать ответы в режиме реального времени, что значительно улучшит её способность эффективно запрашивать спортивные правила и адаптироваться к ним в течение гоночного уикенда", — сказано в пресс-релизе коллектива.

Используя технологию, известную как генерация с расширенным поиском, в сочетании с большой языковой моделью, которая быстро просматривает тысячи страниц предыдущих нормативных актов и постановлений, руководство "Ред Булл" надеется, что искусственный интеллект поможет ей обосновывать свои действия каждый раз, когда речь заходит о протесте.

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