Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ред Булл будет использовать искусственный интеллект для принятия решений о протестах
Это поможет команде лучше анализировать информацию
Австрийский гоночный коллектив "Ред Булл" объявил, что начнёт использовать искусственный интеллект в предстоящем сезоне Ф-1 в целях принятия решений о протестах в "Королевских гонках".
"Это позволит команде обращаться ко всем историческим правилам и генерировать ответы в режиме реального времени, что значительно улучшит её способность эффективно запрашивать спортивные правила и адаптироваться к ним в течение гоночного уикенда", — сказано в пресс-релизе коллектива.
Используя технологию, известную как генерация с расширенным поиском, в сочетании с большой языковой моделью, которая быстро просматривает тысячи страниц предыдущих нормативных актов и постановлений, руководство "Ред Булл" надеется, что искусственный интеллект поможет ей обосновывать свои действия каждый раз, когда речь заходит о протесте.
Популярное сейчас
- Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026
- Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса
- Зеленский: Россия стремится продолжать войну. Надеемся на давление США
- Мик Шумахер рассказал о возвращении в Формулу-1
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность