Хэмилтон: Я снова начинаю с нуля

Семикратный чемпион Формулы-1 новичок "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился мнением о своём решении перейти в итальянскую команду.

"Я снова начинаю с нуля. Вкладываю все свои силы. Четыре дня в неделю я посещал базу. Я делал всё возможное, чтобы тренироваться, напрягать свой разум и тело ещё больше, чем раньше. Цель – посмотреть, смогу ли я превзойти себя и получить ещё больше от того потенциала, что у меня есть", — приводит слова Хэмилтона Auto Motor und Sport.

Ранее эксперты официального сайта Формулы-1 составили собственный топ-3 в личном и командном зачётах по итогам предстоящего сезона-2025.