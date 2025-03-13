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Хэмилтон: Я снова начинаю с нуля

Автоспорт

Пилот высказался о переходе в Феррари

Хэмилтон: Я снова начинаю с нуля

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 новичок "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился мнением о своём решении перейти в итальянскую команду.

"Я снова начинаю с нуля. Вкладываю все свои силы. Четыре дня в неделю я посещал базу. Я делал всё возможное, чтобы тренироваться, напрягать свой разум и тело ещё больше, чем раньше. Цель – посмотреть, смогу ли я превзойти себя и получить ещё больше от того потенциала, что у меня есть", — приводит слова Хэмилтона Auto Motor und Sport.

Ранее эксперты официального сайта Формулы-1 составили собственный топ-3 в личном и командном зачётах по итогам предстоящего сезона-2025.

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Льюис Хэмилтон
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
13.03.2025 в 22:59
Який нах з нуля? Ти - багаторазовий Чемпіон Світу, ти перейшов в найкращу команду усіх часів і ти ще щось кажеш про початок з нуля? То розкажи це якомусь Колапінто.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
13.03.2025 в 22:59
Який нах з нуля? Ти - багаторазовий Чемпіон Світу, ти перейшов в найкращу команду усіх часів і ти ще щось кажеш про початок з нуля? То розкажи це якомусь Колапінто.
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