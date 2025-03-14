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Ферстаппен: Я знаю, что сейчас мы не самые быстрые, но это будет долгий сезон

Автоспорт
Обновлено

Трезвый взгляд

Ферстаппен: Я знаю, что сейчас мы не самые быстрые, но это будет долгий сезон

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал скорость боллида в начале нового сезона.

"Пока невозможно знать расклад сил на весь сезон. Я имею в виду, я знаю, что сейчас мы не самые быстрые, но опять же это будет очень долгий сезон.

Если бы вы задали этот вопрос здесь в прошлом году, а потом снова в конце сезона, вы знаете, все выглядело бы совсем иначе. Так что в Формуле-1 многое всегда может измениться довольно быстро" – сказал Макс.

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Макс Ферстаппен
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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