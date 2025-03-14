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Формула-1. Определились победители первых Практик Гран-при Австралии

Автоспорт
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Результаты заездов

Формула-1. Определились победители первых Практик Гран-при Австралии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 марта в рамках Гран-при Австралии сезона-2025 состоялись два тренировочных заезда.

В первой Практике победу праздновал гонщик "Макларен" Лендо Норрис, вторая позиция у представителя "Уильямс" Карлоса Сайнса, а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Результаты Практики-1:

Формула-1. Определились победители первых Практик Гран-при Австралии - изображение 1

Во второй Практике победу праздновал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Макларен" Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Лэндо Норрис.

Результаты Практики-2:

Формула-1. Определились победители первых Практик Гран-при Австралии - изображение 2

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