Формула-1. Определились победители первых Практик Гран-при Австралии

Сегодня, 14 марта в рамках Гран-при Австралии сезона-2025 состоялись два тренировочных заезда.

В первой Практике победу праздновал гонщик "Макларен" Лендо Норрис, вторая позиция у представителя "Уильямс" Карлоса Сайнса, а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Результаты Практики-1:

Во второй Практике победу праздновал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Макларен" Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Лэндо Норрис.