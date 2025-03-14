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Формула-1. Определились победители первых Практик Гран-при Австралии
Результаты заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 14 марта в рамках Гран-при Австралии сезона-2025 состоялись два тренировочных заезда.
В первой Практике победу праздновал гонщик "Макларен" Лендо Норрис, вторая позиция у представителя "Уильямс" Карлоса Сайнса, а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Результаты Практики-1:
Во второй Практике победу праздновал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Макларен" Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Лэндо Норрис.
Результаты Практики-2:
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