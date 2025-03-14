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Стала известна сумма, которую заплатил Кадилак за место в Формуле-1

Автоспорт

Приличная "котлета"

Стала известна сумма, которую заплатил Кадилак за место в Формуле-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская команда "Кадиллак" заплатила вступительный взнос в размере около $ 450 млн за вступление в Формулу-1. Об этом пишет Racingnews365. Данная сумма, по информации источника, будет равномерна распределена между 10 нынешними командами "Королевских гонок".

Напомним, в начале марта этого года руководство Формулы-1 подтвердило, что "Кадиллак" официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. В последний раз более 10 команд в Формуле-1 выступало в 2016 году.

Ранее экономические последствия для команд Формулы-1 после прихода "Кадиллака" оценил экс-глава "Хааса", а ныне эксперт Гюнтер Штайнер.

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