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Хэмилтон: Рано включать меня в список претендентов на поул
А кого же тогда включать?
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил свои шансы на завоевание поул-позиции в квалификации Гран-при Австралии.
"Рано включать меня в список претендентов на поул, потому что я продолжаю изучать машину. Я в любом случае выложусь на все сто процентов. Мне ещё нужно найти темп, и я знаю, как это сделать. Мне просто нужно выйти на трассу и сделать это. Я продолжаю привыкать к изменениям в настройках, у меня нет возможности контролировать их так, как я делал это в "Мерседесе", потому что я не так давно в команде.
В "Мерседесе" я знал все изменения в настройках, в "Феррари" же я продолжаю работать над пониманием, как использовать правильно все инструменты. Пока я медленно складываю все кусочки пазла воедино", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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