  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Рано включать меня в список претендентов на поул
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Рано включать меня в список претендентов на поул

Автоспорт

А кого же тогда включать?

Хэмилтон: Рано включать меня в список претендентов на поул

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил свои шансы на завоевание поул-позиции в квалификации Гран-при Австралии.

"Рано включать меня в список претендентов на поул, потому что я продолжаю изучать машину. Я в любом случае выложусь на все сто процентов. Мне ещё нужно найти темп, и я знаю, как это сделать. Мне просто нужно выйти на трассу и сделать это. Я продолжаю привыкать к изменениям в настройках, у меня нет возможности контролировать их так, как я делал это в "Мерседесе", потому что я не так давно в команде.

В "Мерседесе" я знал все изменения в настройках, в "Феррари" же я продолжаю работать над пониманием, как использовать правильно все инструменты. Пока я медленно складываю все кусочки пазла воедино", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
Стала известна сумма, которую заплатил Кадилак за место в Формуле-1
yellow-arrow
Формула-1. Определились победители первых Практик Гран-при Австралии
yellow-arrow
Ферстаппен: Я знаю, что сейчас мы не самые быстрые, но это будет долгий сезон
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости