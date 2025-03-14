Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1 планирует проводить спринты на всех Гран-при
Все это планируют внедрить на протяжении 3 лет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Руководство Формулы-1 рассматривает вариант с проведением спринтерских гонок на каждом Гран-при. Об этом сообщает итальянское издание CircusF1.
По информации источника, генеральный директор Формулы-1 нацелен на то, чтобы проводить спринтерские гонки в каждый уикенд через три года. Количество спринтов будет увеличиваться постепенно — в 2026 году Формула-1 хочет провести 12 спринтерских гонок, в 2027-м — 18, а в сезоне-2028 — полноценно перейти на формат уикенда со спринтами.
Напомним, в настоящий момент в Формуле-1 за сезон проходит шесть таких Гран-при.
Популярное сейчас
- Трамп рассказал детали "хорошего и продуктивного разговора" с Путиным
- В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- Мик Шумахер рассказал о возвращении в Формулу-1
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех