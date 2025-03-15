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Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Австралии
Результаты квалификационных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 15 марта, состоялись квалификационные заезды первого этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Австралии.
Победу по итогам стартов одержал пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Результаты квалификации Гран-при Австралии:
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