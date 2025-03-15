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Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Австралии

Автоспорт
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Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Австралии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 марта, состоялись квалификационные заезды первого этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Австралии.

Победу по итогам стартов одержал пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты квалификации Гран-при Австралии:

Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Австралии - изображение 1

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