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Ферстаппен: Я не удивлен тем, что мы демонстрируем
Комментарий пилота
Getty Images/Global Images Ukraine
Гонщик команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.
"Не скажу, что баланса вообще не было. Нет каких-то огромных проблем, но почему надлежащего сцепления не возникало, возникли трудности у всех четырех шин — на первом и последнем секторах. Разумеется, поэтому мы сейчас не впереди.
Легко ли все решить? Проблема в том, что серьезных сложностей с балансом нет, поэтому все сложно. Вместе с тем нельзя сказать, что я не ожидал такой ситуации, когда ехал в Мельбурн. Я не удивлен тем, что мы демонстрируем — ни положительно, ни отрицательно" – сказал Макс.
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