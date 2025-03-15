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Ферстаппен: Я не удивлен тем, что мы демонстрируем

Автоспорт
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Комментарий пилота

Ферстаппен: Я не удивлен тем, что мы демонстрируем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гонщик команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.

"Не скажу, что баланса вообще не было. Нет каких-то огромных проблем, но почему надлежащего сцепления не возникало, возникли трудности у всех четырех шин — на первом и последнем секторах. Разумеется, поэтому мы сейчас не впереди.

Легко ли все решить? Проблема в том, что серьезных сложностей с балансом нет, поэтому все сложно. Вместе с тем нельзя сказать, что я не ожидал такой ситуации, когда ехал в Мельбурн. Я не удивлен тем, что мы демонстрируем — ни положительно, ни отрицательно" – сказал Макс.

Результаты квалификации

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Макс Ферстаппен
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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