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Хэмилтон: Мы пока просто набираем обороты

Автоспорт
Обновлено

Почувствовать трассу

Хэмилтон: Мы пока просто набираем обороты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Гонщик команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.

"Эта неделя была невероятно увлекательной. Было здорово выехать на трассу и оказаться здесь за рулем болида Ferrari.

Честно говоря, ощущения от машины сильно отличались от тех, что я испытывал когда-то на этой трассе. Поэтому мне понадобилось время, чтобы освоиться.

Вторая практика безусловно была немного лучше. Но мы пока просто набираем обороты. Медленно двигаемся вперед и постепенно становимся быстрее" – сказал Хэмилтон.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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