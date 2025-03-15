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Хэмилтон: Мы пока просто набираем обороты
Почувствовать трассу
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.
"Эта неделя была невероятно увлекательной. Было здорово выехать на трассу и оказаться здесь за рулем болида Ferrari.
Честно говоря, ощущения от машины сильно отличались от тех, что я испытывал когда-то на этой трассе. Поэтому мне понадобилось время, чтобы освоиться.
Вторая практика безусловно была немного лучше. Но мы пока просто набираем обороты. Медленно двигаемся вперед и постепенно становимся быстрее" – сказал Хэмилтон.
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