Хэмилтон: Мы пока просто набираем обороты

Гонщик команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.

"Эта неделя была невероятно увлекательной. Было здорово выехать на трассу и оказаться здесь за рулем болида Ferrari.

Честно говоря, ощущения от машины сильно отличались от тех, что я испытывал когда-то на этой трассе. Поэтому мне понадобилось время, чтобы освоиться.

Вторая практика безусловно была немного лучше. Но мы пока просто набираем обороты. Медленно двигаемся вперед и постепенно становимся быстрее" – сказал Хэмилтон.