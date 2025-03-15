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Леклер: Я был не совсем доволен парой вещей по балансу
Первые старты сезона
Фото: Monaco Tribune
Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.
"Чувства в машине были хорошими. Хотя все равно есть что улучшить, я был не совсем доволен парой вещей по поводу баланса.
Еще нужно добиться увеличения скорости. Но такая ситуация у всех в паддоке" – сказал Леклер.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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