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Леклер: Я был не совсем доволен парой вещей по балансу

Автоспорт
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Первые старты сезона

Леклер: Я был не совсем доволен парой вещей по балансу

Фото: Monaco Tribune

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Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.

"Чувства в машине были хорошими. Хотя все равно есть что улучшить, я был не совсем доволен парой вещей по поводу баланса.

Еще нужно добиться увеличения скорости. Но такая ситуация у всех в паддоке" – сказал Леклер.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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