Леклер: Я был не совсем доволен парой вещей по балансу

Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от первых заездов Гран-при Австралии.

"Чувства в машине были хорошими. Хотя все равно есть что улучшить, я был не совсем доволен парой вещей по поводу баланса.

Еще нужно добиться увеличения скорости. Но такая ситуация у всех в паддоке" – сказал Леклер.

Хэмилтон: Мы пока просто набираем обороты