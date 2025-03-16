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Формула-1. Норрис побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен второй

Автоспорт
Обновлено

Результаты основного заезда

Формула-1. Норрис побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 марта, в рамках первого этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась гонка Гран-при Австралии.

Победу в заезде одержал представитель команды "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у гонщика "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул пилот "Мерседес" Джордж Рассел.

Результаты гонки Гран-при Австралии:

Формула-1. Норрис побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен второй - изображение 1

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