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Формула-1. Норрис побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен второй
Результаты основного заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 16 марта, в рамках первого этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась гонка Гран-при Австралии.
Победу в заезде одержал представитель команды "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у гонщика "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул пилот "Мерседес" Джордж Рассел.
Результаты гонки Гран-при Австралии:
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