Норрис – о победе на Гран-при Австралии: Это было невероятно, я очень счастлив

Пилот "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал победу в гонке Грани-при Австралии. Его слова цитирует официальный сайт соревнований.

"Это было невероятно. Тяжелая гонка, особенно с Максом позади меня. Я нажал, особенно последние два круга были немного напряженными, но это был потрясающий способ начать год.

Трудно, потому что мы вылетели, допустили несколько серьезных ошибок, проехали по гравию и нанесли много повреждений. Это были просто сложные условия, но именно такие, которые доставляют удовольствие, веселье и непредсказуемость, но на этот раз мы все сделали правильно и оказались на вершине, так что я очень счастлив" – сказал Лэндо.