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Хэмилтон прокомментировал первую гонку в составе Феррари
Получилось не очень
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое
"Я благодарен за то, что финишировал, по крайней мере, я получил одно очко. В целом это не то, на что я надеялся, но было так много всего, к чему нужно было привыкнуть, привыкнуть, со всеми настройками переключателей и изменениями, которые команда давала мне.
Потом просто баланс автомобиля... Это было очень, очень сложно — сегодня действительно очень сложно. Я думаю, мы сможем улучшить это в следующей гонке, надеюсь, и поставить автомобиль в более выгодное положение. Я думаю, что в автомобиле гораздо больше потенциала, чем то, что мы смогли получить сегодня" – сказал Хэмилтон.
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