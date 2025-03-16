Хэмилтон прокомментировал первую гонку в составе Феррари

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Грани-при Австралии. Его слова цитирует официальный сайт соревнований.

"Я благодарен за то, что финишировал, по крайней мере, я получил одно очко. В целом это не то, на что я надеялся, но было так много всего, к чему нужно было привыкнуть, привыкнуть, со всеми настройками переключателей и изменениями, которые команда давала мне.

Потом просто баланс автомобиля... Это было очень, очень сложно — сегодня действительно очень сложно. Я думаю, мы сможем улучшить это в следующей гонке, надеюсь, и поставить автомобиль в более выгодное положение. Я думаю, что в автомобиле гораздо больше потенциала, чем то, что мы смогли получить сегодня" – сказал Хэмилтон.