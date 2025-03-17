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Леклер – о Гран-при Австралии: Мы определенно упустили возможность

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Комментарий пилота

Леклер – о Гран-при Австралии: Мы определенно упустили возможность

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал свое выступление в гонке Грани-при Австралии.

"Мы определенно упустили возможность. В таких изменчивых условиях, когда все меняется и у вас недостаток темпа в общем, вы обязаны брать хорошие очки, а нам сегодня этого сделать не удалось. Мы были недостаточно быстры в первой части гонки, а затем, когда было важно сделать правильный выбор, мы этого не сделали. Но прежде всего я виноват сам, допустив ошибку на выходе из 11-го поворота, потому что на этом я потерял четыре или пять позиций, что поставило нас в проигрышную ситуацию.

Если посмотреть, мы могли бороться за третье-четвертое место. Но как есть. Мы определенно отставали в плане темпа от McLaren и Макса, у нас, безусловно, были проблемы. McLaren и Red Bull гораздо быстрее, так что у нас впереди еще много работы" – сказал Шарль.

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Шарль Леклер
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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