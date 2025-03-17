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Рассел: Завоевать третье место в первой гонке – это отлично
Лучшего начала не придумаешь
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал свое выступление в гонке Грани-при Австралии.
"Завоевать третье место в первой гонке – это здорово. Хочу поддержать Ландо — получить такие погодные условия, когда ты лидируешь, это самый плохой кошмар пилота.
Если честно, я получил огромное удовольствие от состязания. Было непросто, но такова Формула-1. Она должна быть увлекательна и для нас, и для тех, кто следит за нами дома. В общем, это был хороший уик-энд. McLaren далеко впереди, но мы добились сильного результата" – сказал Джордж.
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